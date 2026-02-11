MOBILITAT
Una incidència impedeix validar abonaments i bitllets als busos de Lleida: els usuaris van poder viatjar gratis durant més de dos hores
Va ocórrer a les 7.30 del matí per la fallada d’una aplicació
Una incidència tècnica va provocar que els autobusos urbans no poguessin validar abonaments ni expedir bitllets ahir a primera hora del matí. L’afectació no va comportar problemes en la circulació dels vehicles, però sí que va suposar que, des d’aproximadament les 7.30 fins a les 9.45 hores, els usuaris van poder viatjar de forma gratuïta.
Segons va informar el gerent de l’empresa concessionària del servei, Carles Soldevilla, la incidència “ha ocorregut amb l’aplicació My Bus, que s’encarrega de fer les identificacions dels conductors una vegada comencen el seu torn i de comptabilitzar i tramitar els viatges i validacions d’abonaments i bitllets dels usuaris”. Va assenyalar que “l’afectació d’aquesta avaria no va anar més enllà que, durant unes dos hores, el servei de transport públic ha estat gratuït per als ciutadans, que és el temps que s’ha tardat a identificar l’avaria i reiniciar el sistema”.
Sobre l’aplicació My Bus, Soldevilla va remarcar que “la incidència no ha estat només a Lleida, sinó que ha afectat totes les empreses de transport que fan ús d’aquest programa, que en el nostre cas s’encarreguen concretament de la logística i l’organització interna de l’empresa”. Després de més de dos hores fora de servei, els servidors de My Bus van tornar a estar operatius a les 9.45 i els viatgers van poder començar a validar els seus abonaments de transport.
Servei prorrogat
Val a recordar que el ple de la Paeria va aprovar a finals del 2025, amb els vots del govern municipal del PSC i el grup del PP, prorrogar el contracte dels busos urbans un any més. En principi, està previst que la concessió torni a sortir a concurs i no hi hagi municipalització. Paral·lelament, la Paeria ha obert un procés participatiu per proposar millores en el servei.