SEGURETAT
La Urbana detecta 700 infraccions en un any en establiments
La Unitat de Policia Administrativa de la Guàrdia Urbana (UNIPA) va detectar un total de 700 infraccions administratives en les 219 inspeccions que va fer a establiments l’any passat per assegurar-se que complien la normativa.
La majoria de les actuacions han estat d’ofici i de caràcter administratiu i 108 són vinculades a la salut pública, com per exemple revisar les condicions de salubritat d’un comerç o establiment hoteler, o la tinença d’animals de companyia, una tasca que han fet en coordinació amb el servei de veterinària municipal.
En l’àmbit mediambiental, ha inspeccionat 43 abocaments il·legals i ha identificat els autors de 29.
Val a destacar que des de fa anys els abocaments il·legals d’escombraries han augmentat de forma considerable, especialment pel que fa a les partides de l’Horta, on els veïns han exigit més vigilància i sancions exemplars per als infractors.
Paral·lelament, durant l’any passat la UNIPA ha fet 450 encàrrecs dels diferents departaments de l’ajuntament, així com l’expedició i enviament de 610 documents als serveis municipals.
“Una unitat clau”
D’altra banda, la Paeria va destacar que les xifres de la UNIPA la consoliden com “una unitat clau de la Guàrdia Urbana” en l’l’àmbit de la protecció ambiental i salut pública.