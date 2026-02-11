Vandalisme en vehicles al barri de Joc de la Bola de Lleida
El cas està en investigació i no ha transcendit si es tracta d’un acte vandàlic o d’una onada de robatoris
Veïns van denunciar aquest dimarts a SEGRE que dissabte a la nit individus van trencar les finestretes de diversos cotxes estacionats al carrer Mestre Tonet de Lleia, a Joc de la Bola. El cas està en investigació i no ha transcendit si es tracta d’un acte vandàlic o d’una onada de robatoris. “No es tracta de casos aïllats”, va afirmar en aquest sentit una afectada.
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra porten més d’un any fent dispositius de vigilància conjunta per reduir els robatoris en interior de vehicles. S’han produït desenes de detencions que han suposat una disminució de casos, segons ambdós cossos.