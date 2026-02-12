TRIBUNALS
Acusen un presumpte violador tot i el perdó de la víctima en el judici
La Fiscalia manté la petició de 16 anys de presó per a l’inculpat. L’home ho nega i assegura que la relació va ser consentida i que ella el maltractava
“L’hi perdono tot perquè anava begut i estava descontrolat. No vull que vagi a la presó i només vull que es mantingui allunyat com fins ara i pugui viure tranquil·la.” Aquestes són les últimes paraules que va dir ahir davant de l’Audiència de Lleida una dona que l’any 2023 va denunciar la seua exparella i pare dels seus dos fills per haver-la violat, maltractat i amenaçat de mort al bar que regentava a la capital del Segrià. Malgrat el perdó, la Fiscalia va mantenir la petició de 16 anys de presó i deu més de llibertat vigilada per a l’acusat, encara que va retirar la responsabilitat civil (indemnització per a la víctima), que havia quantificat en 10.000 euros, pels danys morals ocasionats.
En canvi, l’acusat va negar que forcés la seua exparella, va argumentar que la relació va ser consentida –encara que va admetre que sabia que es trobava en estat ebri– i va dir que era ell qui patia maltractaments per part de la que havia estat la seua parella durant 13 anys.
Al bar que regentava
Els fets van ocórrer el 2 de juliol del 2023. La dona, que va declarar protegida per una mampara, va explicar que a finals de juny havien deixat la relació però que encara mantenien contacte perquè el bar que regentava estava a nom de la seua exparella. Aquell dia el local estava tancat al públic. Va afirmar que havia begut i va arribar l’home. “Em va tirar al llit que hi havia en una habitació, es va posar a sobre meu, vaig intentar fer-lo fora, però no va parar i em va penetrar”, va assegurar. L’endemà, va afirmar que li va demanar perdó a través d’un missatge. Dos dies després el va denunciar. També es va visionar la declaració que van fer els fills de la parella. Ambdós van admetre que l’home li va dir a la seua mare que “si el tancaven a la presó, la mataria”. Els forenses van corroborar l’informe sobre les lesions que presentava en braços i cames la víctima. Els psicòlegs del departament de Justícia van explicar que l’acusat té un perfil “impetuós, reactiu, egocèntric i amb un relat exculpatori de no assumir responsabilitat”. Els pèrits van dir que “es va mostrar molt afectada i no el culpava de tot a ell, tot i que podia estar condicionada per la por”.