MOBILITAT
Diversos AVE anul·lats i l’Avant de les 7.05 a mitja capacitat per una aturada minoritària
Tres sindicats van mantenir la vaga malgrat l’acord firmat entre els majoritaris i el Govern central dilluns. Passatgers drets al tren a Barcelona de primera hora al tenir un comboi i no dos
Els usuaris de l’alta velocitat van tornar a viure ahir una nova jornada desesperant amb retards, cancel·lacions i amb l’Avant de primera hora a Barcelona a la meitat de la seua capacitat, obligant diversos passatgers a fer el trajecte drets. Aquestes van ser les principals incidències de la vaga de maquinistes convocada pels sindicats minoritaris (CGT, Sindicat Ferroviari i Alternativa Ferroviària), que van mantenir l’aturada tant ahir com dimarts malgrat que el Govern central i els sindicats majoritaris (Semaf, UGT i CCOO) van arribar a un acord dilluns. La primera sorpresa desagradable la van tenir els viatgers que esperaven l’Avant de les 7.05 per anar a Barcelona quan van veure que, en comptes de dos combois enganxats, només n’hi havia un, la qual cosa va comportar que molts viatgers no tinguessin seient i haguessin d’estar dempeus. Segons va informar la plataforma Usuaris Avant de Catalunya, al principi Renfe va informar els afectats que a Tarragona repartirien els viatgers entre aquest comboi i l’Avant que venia de Tortosa. Tanmateix, al final molts usuaris no van poder asseure’s en tot el viatge. “Sense comentaris”, va publicar la plataforma en xarxes socials adjuntant una imatge de gent de peu o asseguts a terra als passadissos. Per la seua part, Renfe va atribuir la incidència a “temes operatius” i que “malgrat el seguiment reduït de les vagues, s’estan produint alteracions i cancel·lacions de serveis”. Però els Avant no van ser els únics afectats, ja que diversos AVE amb parada a Lleida van tenir importants demores, com per exemple el que sortia a les 11.53 cap a Barcelona, que va arribar passades les 13.00 hores, i cancel·lacions, com el de les 13.02 cap a Madrid o el de les 13.19 a Sants. Incidències i cancel·lacions que es van anar succeint la resta de la jornada. Avui no hi ha aturades convocades. Al seu torn, Junts va informar ahir que ha aconseguit “que Renfe rectifiqui i que els usuaris d’Avant puguin tornar a acumular punts de fidelització amb el nou abonament, Passi Via”. El diputat per Lleida al Congrés, Isidre Gavín, va assenyalar que Renfe va confirmar-ne ahir la reactivació. “No tenia sentit penalitzar usuaris recurrents”, va afegir.
Retards de fins a mitja hora a la majoria de línies de Rodalies
Els trens de Rodalies van circular amb demores generalitzades a la majoria de zones de Catalunya per la vaga dels sindicats minoritaris. Tanmateix, a les línies de Lleida com l’RL3 i l’RL4 ho van fer amb normalitat al matí o, a tot estirar, amb un retard de cinc minuts. Tanmateix, hi havia menys passatgers del que és habitual, ja que molts van renunciar a temptar la sort i van optar per l’autobús per evitar arribar tard un dia més a la seua destinació, informa Laia Pedrós. No obstant, a la tarda la situació va empitjorar i Rodalies va informar que la majoria de les línies, entre les quals l’R13 i l’R14, que uneixen Lleida amb la costa, tenien retards de mitja hora per una incidència tècnica.