EDUCACIÓ
Més de 5.000 docents es manifesten a Lleida per unes millors condicions en una vaga històrica: “vocació no és explotació”
Demanen millors sous, abaixar ràtios, més personal per a la inclusiva i menys burocràcia
Mestres, professors i personal educatiu de tota la demarcació es van plantar ahir per reclamar millors condicions laborals i econòmiques en una vaga històrica del sector a Lleida. Més de 5.000 persones es van manifestar pel centre de la capital, en la mobilització de docents més massiva en anys.
Vaga i manifestació històriques les que van protagonitzar els docents ahir a Lleida, on més de 5.000 mestres, professors i personal educatiu de tota la demarcació van reclamar una millora de les seues condicions laborals i econòmiques. Amb un seguiment del 70% segons els sindicats i del 38% fins al migdia segons el Govern, els centres van funcionar sota serveis mínims d’un docent per a cada tres aules en educació obligatòria.
Fora de les classes, els docents van sortir als carrers de la capital des de primera hora i van tallar el trànsit, es van concentrar davant de la delegació d’Educació i es van manifestar (amb batucada inclosa) des de la plaça Ricard Viñes fins a la de Francesc Macià.
En la mobilització també van participar diversos estudiants i alguns nens, que no van dubtar a acompanyar els seus pares amb xiulets i pancartes amb consignes com “vocació no és explotació”, “per educar com cal, més personal” o “amb retallades, aules cremades”. Malgrat que hi va haver algun moment de tensió amb els Mossos d’Esquadra (vegeu la pàgina 4), la manifestació es va desenvolupar amb relativa normalitat i ambient festiu.
La portaveu del sindicat USTEC-STEs i presidenta territorial de la junta de personal docent, Rosa Aguilà, va lamentar que “el departament d’Educació és incapaç de dialogar i atansar-se a una negociació real, malgrat que hem avisat una vegada i una altra que necessitàvem millores de les condicions laborals i canvis estructurals”.
Per part del Sindicat de Professors de Secundària (Aspepc·sps), Jordi Barrufet va assenyalar que “volem respecte, recuperar la disciplina a les aules i ser reconeguts com a autoritat docent davant de l’augment d’agressions verbals i físiques contra el professorat”. Aquest últim comentari va ser un dels més aplaudits. També van intervenir representants de CCOO, UGT, CGT i Intersindical, ja que la vaga va ser unitària.
Els manifestants van coincidir a assenyalar com les seues principals necessitats una millora salarial a través d’una actualització del complement específic “per recuperar el 25 per cent del poder adquisitiu”, abaixar les ràtios i incorporar més personal docent i de suport per atendre al creixent nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, així com reduir la burocràcia.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va afirmar ahir que el dia 19 preveu presentar una proposta als sindicats que suposarà un “punt d’inflexió” per arribar a un acord.
Seguiment del 45% al 80%, segons els centres
El seguiment de la vaga va variar entre el 45% i el 80% als col·legis i instituts de Lleida, segons van informar els mateixos centres. Vuit de cada 10 docents no van anar ahir a la feina a l’escola Enric Farreny i a l’institut Manel de Montsuar, on el 90% dels estudiants tampoc van acudir a classe. A l’escola Minerva només hi va haver 6 mestres de 44, i 44 alumnes de 341.Així mateix, el seguiment va ser de més del 70% al col·legi Magí Morera, d’entre el 60 i el 70% a l’institut Màrius Torres i del 60% entre el professorat d’ESO del Guindàvols. D’altra banda, a l’institut Ronda van fer vaga 63 professors de 98 i van anar a classe 120 alumnes d’ESO (de 455) i 43 de cicles formatius i Batxillerat (de 544). Es va quedar en el 50% als instituts Maria Rúbies, Josep Lladonosa (35 de 70) i Joan Oró, on la xifra es va elevar fins al 80% en el cas dels alumnes. El Gili Gaya, per la seua part, va registrar un seguiment del 45% per part dels professors i del 80% per part dels alumnes.Per la seua part, en els centres concertats el seguiment va ser minoritari.Així mateix, fora de la capital també hi va haver un gran seguiment de la vaga, com al col·legi Valldeflors de Tremp, del 60%, i a Tàrrega, Cervera o Mollerussa (vegeu la pàgina 5).