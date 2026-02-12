PAERIA
La Paeria paga 14.189 € a una dona que va caure per un clot a la vorera
Admet que va ser la causa de l’accident a Comtes d’Urgell. L’asseguradora va valorar la compensació en 28.000 euros, però veu corresponsabilitat de l’afectada
L’ajuntament ha indemnitzat amb 14.189,98 euros una dona per les lesions que va patir per una caiguda a la vorera del número 29 del carrer Comtes d’Urgell, després que els tècnics corroboressin que va ser pel mal estat del paviment. La dona es va accidentar l’1 de desembre del 2023 i va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’ajuntament, que va ordenar als tècnics de serveis urbans inspeccionar l’àrea de la caiguda, molt pròxima a la intersecció amb Príncep de Viana. Els tècnics van reconèixer que “a la zona de la caiguda el formigó s’ha desgastat, creant un petit clot que mesura 30 centímetres d’ample i 40 de llarg”. Arran del seu informe, la Paeria va admetre a tràmit la reclamació de la dona.
Després d’això, la companyia asseguradora Axa Assegurances Generals SA va fer un informe el juny del 2024 en el qual va rebutjar que hi hagués una relació de causalitat dels danys que va patir la dona amb el clot. “Les fotografies donen fe de l’estat, però no que fossin la causa de la caiguda”, assenyala l’informe, que afegeix que “el desperfecte era mínim, i visible, tampoc no hi havia cap obstacle que hagués impedit veure'l, a més que hi havia prou amplitud a la vorera per evadir-lo”. Per això, va considerar l’incident “un fet fortuït derivat d’aquells riscos generals que la vida ens obliga a suportar en els diferents àmbits i activitats quotidianes” i va rebutjar indemnitzar la dona.
Sis mesos després, la Paeria va informar la denunciant del resultat de l’informe i aquesta va presentar al·legacions amb nova documentació que fan canviar per complet el criteri de l’empresa asseguradora. La clau d’aquest canvi d’opinió es deu que “segons l’informe del tècnic municipal la caiguda va ser a conseqüència del desnivell del paviment de la vorera”, per la qual cosa va accedir a indemnitzar-la. La companyia d’assegurances va estimar que la suma de la compensació tenint en compte els danys i els dies de baixa de la dona era de 28.379,97 euros. Però la va reduir a la meitat, 14.189,98, a l’haver-hi una concurrència de responsabilitat, perquè “es pot confirmar que hi havia llum natural ja que la caiguda va ocórrer al matí”, per la qual cosa podria haver esquivat el clot.