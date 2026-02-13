ENTITATS
Els veïns del Barri Antic de Lleida, farts de la inseguretat i l’incivisme: "estem a mercè de les organitzacions criminals"
Denuncien que reben amenaces. La Paeria assegura que ha augmentat la presència policial a la zona i les detencions
“Els veïns del Centre Històric estem a mercè de les organitzacions criminals.” Així de clar es va mostrar Josep Maria Muñoz, conseller del Barri Antic en el Consell de Ciutat, sobre la situació que viu el barri des de fa temps, on els problemes d’inseguretat, incivisme i brutícia “són el pa de cada dia, mentre la tasca de la Paeria i la Guàrdia Urbana brilla per la seua absència”.
Sobre la inseguretat, va lamentar que “hi ha dos organitzacions criminals al barri que consumeixen alcohol i drogues en ple carrer, destrossen mobiliari i amenacen veïns, siguin de tota la vida o nouvinguts, l’últim cas va ocórrer dimarts a la tarda” (vegeu la foto). Assegura que han denunciat diverses vegades aquests fets «tant davant de la Paeria com la Urbana però no fan res; de fet, alguns agents ens han arribat a dir “i què voleu que fem?” Ens sentim oblidats», va lamentar Muñoz, que fins fa poc també era membre de l’associació veïnal Som Veïns.
Quant a l’incivisme, va recordar que “fa uns anys vam elaborar una llista de 30 punts del barri on la gent orina, defeca i tira escombraries i l’enviem a la Paeria, i aquestes zones continuen sent un focus d’insalubritat i brutícia”. Alguns d’aquests punts són la plaça del Dipòsit o els carrers Gairoles, Companyia, Cotxera o Darrere Sant Martí. “No són carrers apartats o aïllats, estan en punts neuràlgics del barri”, va remarcar. En aquest sentit, va dir que, si bé l’incivisme no ha millorat, tampoc ho ha fet el servei de neteja. “És molt deficient”, va lamentar el representant veïnal en el Consell de Ciutat.
Una altra de les demandes dels veïns és legalitzar el mercat il·legal de la plaça del Dipòsit. “Ho portem demanant des del 2019 i no s’hi ha fet res”, va dir Muñoz, que va recordar que totes aquestes demandes les han plantejat tant a aquest govern municipal com a l’anterior, però cap d’aquestes no s’ha resolt. “No hi ha voluntat d’actuar”, va lamentar.
“El barri és una prioritat”
L’ajuntament va assegurar que el Centre Històric “és un barri d’especial interès per al govern municipal i una de les prioritats en matèria de convivència, seguretat i manteniment de l’espai públic”. Per això, va destacar que la presència policial “és permanent a la zona” i que “actuen diàriament”. En aquest sentit, van detallar que l’any passat es van incrementar un 31% els avisos i actuacions al barri i es van arrestar 145 persones per diferents delictes. Així mateix, des de principis d’any n’han detingut unes altres 13. “Les dades posen de manifest que la Urbana hi és i treballa intensament”, van assenyalar fonts municipals.
Treball conjunt
Sobre els problemes de convivència, la Paeria va assegurar que treballa conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, ja que el tràfic de drogues és competència d’aquest cos “i requereix investigació i actuacions sostingudes en el temps”.
Sobre la neteja viària, van remarcar que es fan intervencions específiques “en punts detectats de forma recurrent”. Malgrat això, el govern va dir “entendre la preocupació de part del veïnat i per això continuarem reforçant la presència municipal al Centre Històric”.