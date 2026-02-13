LEGISLACIÓ
La nova llei de multireincidència: fins a 3 anys de presó per robatoris a la distracció per a lladres reincidents
S’agreujaran les penes si es roba un mòbil o un altre aparell informàtic amb dades personals
El Congrés dels Diputats va aprovar ahir amb els vots del PP, PSOE, Vox, Junts, PNB i UPN la reforma penal impulsada pel partit català per augmentar el càstig a la multireincidència, una de les exigències al Govern de Pedro Sánchez per desbloquejar altres lleis. En canvi, Sumar, igual que els socis d’esquerra Bildu, Podem, BNG i Compromís hi van votar en contra. ERC, per la seua part, es va abstenir a canvi d’un augment de la plantilla de jutges per a Catalunya.
Què suposa aquesta reforma penal? D’entrada un càstig més gran per a delinqüents reincidents en alguns supòsits. Per exemple, el delicte de furt (robatori a la distracció, que és la majoritària dels delictes contra el patrimoni) comportarà penes d’un a tres anys de presó si es presenten circumstàncies com haver estat condemnat executòriament per uns altres tres delictes de poca gravetat. També imposarà una multa d’un a tres mesos si la quantia sostreta no excedeix de 400 euros.
Circumstància agreujant
Hi haurà una circumstància agreujant per elevar la pena: sostreure un mòbil o un altre aparell informàtic amb dades personals. En una altra esmena pactada amb PP, PSOE i PNB, s’entén la previsió del càstig per multireincidència als casos d’estafa, amb ànim de lucre, “quan s’utilitzi prou engany per produir error en un altre”. Per a la fixació de la pena es tindrà en compte l’import defraudat, el trencament econòmic causat al perjudicat, les relacions entre aquest i el defraudador, els mitjans fets servir per aquest i les altres circumstàncies que serveixin per valorar la gravetat de la infracció.
A més, una modificació permetrà imposar cautelarment al delinqüent “la prohibició d’acudir a determinats llocs, barris, municipis, províncies o altres entitats locals, o comunitats autònomes, o d’aproximar-se o comunicar-se, amb la graduació que sigui necessària, a determinades persones”.
La proposició de llei reforça la participació de les entitats locals en la resposta institucional davant els delictes de furt i els reconeix legitimació per exercir l’acció penal en aquests casos.
Vint delinqüents acumulen 700 delictes a Lleida
Vint delinqüents acumulaven a finals del 2024 al voltant de 700 antecedents policials a les comarques de Lleida, segons dades dels Mossos d’Esquadra facilitades a aquest diari. Aquell any, per exemple, la Urbana de Lleida havia detingut uns 40 reincidents, un d’ells en set ocasions.Una de les mesures per combatre aquest fenomen ha estat l’aplicació del Pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra, que es va desplegar a començaments d’abril amb l’objectiu de fer front a la multireincidència a Catalunya.
En mig any es van detenir 470 persones amb més de 4.000 antecedents en total. Des d’aleshores, els Mossos, amb la col·laboració de les Policies Locals, han dut a terme 135 dispositius. A la demarcació han transcendit dispositius a Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb uns 600 identificats amb 1.700 antecedents i almenys set detinguts. Com a exemple d’aquest pla, a la capital del Segrià, es va fer un macrooperatiu el cap de setmana del 16 al 18 de maig que es va saldar amb tres detinguts i 339 identificats amb 1.600 antecedents.