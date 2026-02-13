URBANISME
L'avinguda Balmes de Lleida recupera a la fi els 4 carrils després de mesos d'obres
La pavimentació va quedar conclosa dimecres i ara només queda col·locar el mobiliari i algun acabament final
Després de mesos d’obres per renovar les canonades i voreres, l’avinguda Balmes ja ha recuperat els quatre carrils de circulació (dos per sentit). La pavimentació va quedar conclosa dimecres i ara només queda col·locar el mobiliari i algun acabament final, segons va informar la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. Mentrestant, a Rovira Roure dilluns es va renovar el ferm als encreuaments amb Alfred Perenya i Aribau. Encara es treballa en la renovació del clavegueram i les voreres a la cantonada amb Ricard Viñes, davant dels serveis territorials de Salut, que s’allargarà uns dies.
En total, s’hauran substituït 496 metres lineals de canonades de distribució d’aigua de fibrociment per noves conduccions de polietilè d’alta densitat, la qual cosa “millora la qualitat i seguretat del subministrament d’aigua”, destaca la Paeria.