L'avinguda Balmes de Lleida recupera a la fi els 4 carrils després de mesos d'obres

La pavimentació va quedar conclosa dimecres i ara només queda col·locar el mobiliari i algun acabament final

Els quatre carrils de l’avinguda Balmes ja estan oberts al trànsit. - Pau Pascual Prat

Redacció

Després de mesos d’obres per renovar les canonades i voreres, l’avinguda Balmes ja ha recuperat els quatre carrils de circulació (dos per sentit). La pavimentació va quedar conclosa dimecres i ara només queda col·locar el mobiliari i algun acabament final, segons va informar la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. Mentrestant, a Rovira Roure dilluns es va renovar el ferm als encreuaments amb Alfred Perenya i Aribau. Encara es treballa en la renovació del clavegueram i les voreres a la cantonada amb Ricard Viñes, davant dels serveis territorials de Salut, que s’allargarà uns dies.

En total, s’hauran substituït 496 metres lineals de canonades de distribució d’aigua de fibrociment per noves conduccions de polietilè d’alta densitat, la qual cosa “millora la qualitat i seguretat del subministrament d’aigua”, destaca la Paeria.

