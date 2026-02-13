SANITAT
L’hospital Arnau de Lleida tindrà un ‘heliport’ a la coberta i ampliarà l’àrea d’endoscòpies digestives
Són les dos pròximes obres del pla director que ja tenen previst el finançament. Espera poder licitar-les a finals d’any perquè es puguin executar el 2027 i estrenar a finals de l’any que ve
L’hospital Arnau de Vilanova preveu habilitar una plataforma per a l’aterratge d’helicòpters (helisuperfície) a la coberta i ampliar l’àrea d’endoscòpies digestives a la planta baixa. Són les dos obres més pròximes que s’inclouen en el pla director del centre i “segurament les podrem licitar a finals d’any”, va afirmar a SEGRE el gerent de l’hospital, Alfons Segarra, que pròximament deixarà el càrrec.
Al no disposar encara d’una infraestructura pròpia a l’hospital, els helicòpters del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han d’utilitzar l’heliport del parc de bombers de Ciutat Jardí, a un quilòmetre, per traslladar els pacients crítics.
“Ningú ha posat mai en dubte que necessitem una helisuperfície pròpia, sembla que hi ha un acord entre l’ICS, el CatSalut, el departament de Salut i la Diputació que és una infraestructura estratègicament imprescindible per a Lleida”, va assenyalar Segarra, que va estimar un cost d’entre dos i tres milions i va explicar que ja s’han portat a terme les anàlisis perquè compleixi totes les condicions.
“Només falta la reserva pressupostària adequada; el camí per poder licitar l’obra a finals d’any i executar-la el 2027 està aplanat i fet”, va afegir en aquest sentit.
Segarra va admetre que dependre de l’heliport dels Bombers causa “disfuncions”, principalment la pèrdua de temps en els trasllats. Així mateix, els veïns de Ciutat Jardí han demanat durant anys que l’hospital disposi d’aquest equipament, especialment a causa del soroll que causen els helicòpters a la nit.
Endoscòpies
D’altra banda, l’altre “gran repte” més imminent a l’Arnau és ampliar l’única unitat de la demarcació on es duen a terme endoscòpies digestives. “El servei està treballant en un espai de 250 metres quadrats, quan les normatives en requereixen [mínim] 1.000”, va dir Segarra, que va explicar que els professionals de la unitat han de fer torns al no tenir prou espai. “Estan fent una tasca excel·lent, els devem una unitat que s’ajusti a les normatives i que estigui pensada en els malalts”, va valorar. L’ampliació es portarà a terme en els espais alliberats de la planta baixa gràcies a l’estrena del nou edifici de consultes externes.
Finançament
De la mateixa forma que amb l’helisuperficie, el gerent territorial va assenyalar que “tenim el compromís del departament, del CatSalut i de l’ICS que hi haurà finançament per a l’obra civil” de l’ampliació del servei d’endoscòpies. “Hem fet els deures perquè a finals d’any es pugui licitar, es pugui executar durant el 2027 i ser una realitat a finals de l’any que ve”, va afegir.
El pla director també preveu ampliar les Urgències, entre altres actuacions no pressupostades de moment.