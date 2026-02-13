Vint delinqüents acumulen 700 delictes a Lleida
Gràcies al 'Pla Kanpai' dels Mossos, en mig any es van detenir 470 persones amb més de 4.000 antecedents
Vint delinqüents acumulaven a finals del 2024 al voltant de 700 antecedents policials a les comarques de Lleida, segons dades dels Mossos d’Esquadra facilitades a aquest diari. Aquell any, per exemple, la Urbana de Lleida havia detingut uns 40 reincidents, un d’ells en set ocasions.
Una de les mesures per combatre aquest fenomen ha estat l’aplicació del Pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra, que es va desplegar a començaments d’abril amb l’objectiu de fer front a la multireincidència a Catalunya. En mig any es van detenir 470 persones amb més de 4.000 antecedents en total. Des d’aleshores, els Mossos, amb la col·laboració de les Policies Locals, han dut a terme 135 dispositius.
A la demarcació han transcendit dispositius a Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb uns 600 identificats amb 1.700 antecedents i almenys set detinguts. Com a exemple d’aquest pla, a la capital del Segrià, es va fer un macrooperatiu el cap de setmana del 16 al 18 de maig que es va saldar amb tres detinguts i 339 identificats amb 1.600 antecedents.