Els veïns proposen nous usos per revitalitzar l’antiga estació de busos de Lleida
A Lleida s’han recollit diverses propostes veïnals per definir el futur ús de l’antiga estació de busos, un espai emblemàtic situat al centre de la ciutat que fa temps que està en desús. Les aportacions s’han estructurat en quatre grans eixos: educatiu i sociocultural, esportiu i de lleure, comercial, i sanitari i de serveis.
En l’àmbit educatiu i sociocultural, es planteja ampliar la biblioteca pública amb noves sales d’estudi i un centre cívic, així com crear una Casa de la Cultura Popular amb magatzem i sala polivalent per a entitats. També es proposa habilitar un espai de trobada intergeneracional i àrees per a activitats culturals, tallers i jocs tradicionals.
Pel que fa a l’eix esportiu i de lleure, les propostes inclouen pistes de bàsquet, voleibol, hoquei i patinatge, piscines cobertes i climatitzades, espais poliesportius amb sales multiusos i rocòdrom, així com pistes cobertes per a escalada o atletisme.
En l’àmbit comercial, es proposa impulsar un mercat de proximitat vinculat a l’Horta de Lleida amb espais de restauració i degustació de productes locals. Altres idees apunten a la creació d’un espai gastronòmic amb activitats educatives i culturals, zones de coworking i emprenedoria social, o àrees de lleure amb terrasses i refugis climàtics.
Finalment, dins l’eix sanitari i de serveis, es planteja habilitar un pàrquing públic amb tarifes assequibles, un centre integrat amb serveis socials i un CAP bàsic, un equipament multifuncional comunitari o bé un centre de dia municipal.
Marc Carbonell