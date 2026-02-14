SEGRE

Ramon Molins, actor i director de Zum-Zum Teatre: “Fins i tot avisant, la gent continua fent soroll”

L’obra ‘La corona d’espines’ va ser interpretada a la Llotja diumenge passat. - INGRID SEGURA

Ramon Molins, actor i director de Zum-Zum Teatre, alerta que aquestes conductes estan tan normalitzades que, en funcions amb públic escolar, “són els professors els que miren constantment el mòbil, donant un exemple pèssim als alumnes”. “Fins i tot instant a apagar els dispositius abans de començar l’obra, sempre en sona algun o algú l’agafa”, afegeix.

Jordi Armengol, músic: “El públic ja no es pren seriosament les normes”

El músic Jordi Armengol va viure la funció a la Llotja des d’una doble posició: com a espectador i com a professional. “Des de l’escenari arriba tot, fins i tot el que l’espectador creu insignificant”, afirma.

