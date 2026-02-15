DROGUES
Un condemnat per 40 quilos de marihuana al·lega consum propi
L’Audiència li imposa 3 anys i 11 mesos de presó i una multa de 150.000 €
L’Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys i 11 mesos de presó i al pagament d’una multa de 150.000 euros un home que va ser detingut el setembre del 2024 per traficar amb marihuana al Centre Històric de Lleida, droga que conreava en una torre de Vilanova de la Barca. El tribunal confirma la pena imposada pel Jutjat Penal 2 de Lleida i rebutja el recurs presentat per la defensa. L’acusat sol·licitava reduir la pena a l’al·legar que la droga intervinguda, més de 40 quilos de marihuana, era per a consum propi, el seu i el de set familiars més. L’Audiència no ho considera creïble i, de fet, la qualifica d’“absolutament inassumible”. A banda de considerar que no ha quedat acreditat que fos consumidor habitual, assenyala que l’autoconsum està establert en 20 grams diaris, per la qual cosa la droga intervinguda donaria per a 4 quilos de marihuana al mes entre tots i amb reserves per a 10 mesos. Així mateix, el tribunal remarca que l’acusat ja ha estat condemnat en altres ocasions per tràfic de drogues i que els agents el van poder veure entrant i sortint de la torre on van intervenir la marihuana fent tasques pròpies del cultiu de marihuana.
Els agents, segons la sentència, també van poder comprovar com entraven diverses persones al dia al seu pis a Lleida i que va fer intercanvis de cabdells de marihuana a la via pública a canvi de diners.
L’Audiència també confirma la pena per un delicte de defraudació elèctrica, ja que la plantació de marihuana estava enganxada de forma fraudulenta a la llum. En aquest cas, la defensa al·legava que el cable que sortia de la casa de l’acusat podria haver estat instal·lat per una altra persona, com alguns dels seus familiars que anaven a la casa. En aquest sentit, la sentència assenyala que el condemnat va estar gaudint del subministrament elèctric i ho va fer “plenament conscient que no havia subscrit cap contracte amb l’empresa distribuïdora i sense abonar res per aquest subministrament”. Per aquest delicte, el jutjat li va imposar una pena de multa de 1.080 euros i el pagament d’una indemnització a la distribuïdora de més de 2.200 euros.
A la torre, els Mossos van intervenir 50 plantes de marihuana, amb un pes de 36,5 quilos, i cabdells de marihuana, dels quals es va obtenir 3,6 quilos, a banda de bàscules de precisió i una màquina per segellar bosses de plàstic.