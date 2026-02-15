SALUT
Més de 209.000 catalans en llista per ser operats i l’espera mitjana és de 142 dies
El desembre del 2025 a tot el territori, però per a les de columna assoleix els 242 i per a les de mama no cancerígenes, 231. Les d’obesitat mòrbida, rinoplàstia i galindons també superen la mitjana
La llista d’espera per a intervencions quirúrgiques en un hospital del sistema públic de Catalunya supera els quatre mesos i mig, segons les xifres del Servei Català de la Salut. Amb dades del desembre de l’any 2025, eren 142 dies (el desembre del 2024 eren 143) i hi havia 209.986 persones pendents d’una operació, la qual cosa suposa un augment interanual del 0,7 per cent i el número més elevat des del 2017. Si se sumen les que esperen per sotmetre’s a una prova diagnòstica o per a una consulta a l’especialista (vegeu el desglossament), el total assoleix les 914.769, la segona xifra més alta en un final d’any des que Salut ofereix dades, el 2016.
La cirurgia de raquis (columna vertebral) encapçala el rànquing de pacients, amb 3.725 i una espera mitjana de 242 dies, dos més que per a les operacions hematològiques, encara que en aquest cas només hi ha 335 persones a la cua. Altres intervencions que ronden el mig any són les de mama (excepte en el cas de tumors malignes) amb 231, obesitat mòrbida (198), rinoplàstia (174) i galindons (169).
Les intervencions de cataractes són les que tenen una llista més gran, amb 22.725 pacients i una demora mitjana de 76 dies (el temps màxim establert en aquest cas és de 180). El segon lloc l’ocupen les excisions de lesions cutànies, amb 10.781 persones que esperen 134 dies. Les operacions d’hèrnies inguinals (162 dies), umbilicals (164) i les extraccions quirúrgiques de dents (157) són les següents amb més temps d’espera.
Quant a intervencions quirúrgiques oncològiques, hi havia 2.429 persones i cap especialitat superava el temps garantit de 45 dies com a màxim.
La neoplàsia maligna de bufeta és la que tenia els pacients en llista d’espera, 651, i una espera de 26 dies. Per a les operacions de càncer de pell n’hi havia 416 i una demora de 20 dies i per al de mama, 355 i 16, respectivament.
Traumatologia, l’especialitat amb més pacients en espera de visita
El desembre de l’any passat, 509.602 catalans esperaven una consulta a l’especialista (1,8% menys) amb una demora mitjana de 120 dies, deu més que el desembre del 2024. És la segona xifra més elevades, només per sota dels 144 dies del 2020, en plena covid. Per especialitat, traumatologia és la més tensada, amb 93.072 i una demora mitjana de 188 dies, seguida d’urologia (167 dies), otorrinolaringologia (143) i al·lèrgia (106). A final d’any hi havia 195.181 persones en espera d’una prova diagnòstica, un 2,5% menys que un any enrere. La ressonància magnètica és la que acumula més pacients, 42.300, amb una mitjana d’espera de 66 dies. La segueix el TAC, amb 31.129 persones i 54 dies, i el tercer lloc, a molta distància, l’ocupen les ecocardiografies, amb 19.060 i 85.