BARRIS
Veïns denuncien falta d’enllumenat públic al lateral del carrer Bruc
Veïns del carrer Bruc de Cappont denuncien que a l’altura del número 8, on la via es bifurca en un carreró, no hi ha prou enllumenat públic i això provoca sensació d’inseguretat. Detallen que només hi ha dos fanals en un extrem d’aquesta via lateral, de manera que la resta de la zona està completament “a les fosques”.
Expliquen que no hi ha llum just a l’accés al pàrquing subterrani de l’edifici del número 8, situació que causa que sentin temor. “A mi em fa por anar a deixar el cotxe”, assenyala una veïna. De fet, assegura que ja han patit dos robatoris a l’aparcament en tres o quatre mesos i afegeixen que l’estiu passat persones sense sostre dormien en aquest accés.
Els veïns expliquen que han instal·lat doble porta a la zona de trasters per evitar més robatoris i sensors lluminosos que s’encenen quan arriben al pàrquing, però reclamen un reforç de l’enllumenat públic. Afirmen que han comunicat aquesta situació al regidor de barri i afegeixen que ha tramitat la seua petició, encara que de moment segueixen amb falta d’il·luminació.