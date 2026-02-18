URBANISME
El carrer Comtes d’Urgell de Lleida, damunt davall per obres
En el tram entre el Parc de les Vies i Príncep de Viana tant per les obres de la nova estació d’autobusos com pels treballs per ampliar les voreres
El carrer Comtes d’Urgell de Lleida segueix damunt davall en el tram entre el Parc de les Vies i Príncep de Viana tant per les obres de la nova estació d’autobusos com pels treballs per ampliar les voreres. Sobre aquesta última actuació, el consistori va començar les obres a mitjans de desembre passat, que consisteixen a ampliar les voreres fins als 2,9 metres d’ample en els dos costats així com la plantació de vint-i-dos arbres.
Aquests treballs formen part del projecte d’ampliació del carril bici de Prat de la Riba, ja que aquest també s’ha prolongat pel Parc de les Vies.
Paral·lelament, s’està ultimant l’accés alternatiu per als vianants de la nova estació de busos, que dona a Comtes d’Urgell i és com una boca de metro. La seua construcció ja es troba en fase final, ja que la previsió de la Generalitat és inaugurar la nova terminal durant el mes de març vinent.