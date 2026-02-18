SEGRE
Incendi al balcó d’un pis a Lleida, sense ferits

Va cremar un tendal exterior i part del marc de la finestra i va causar també desperfectes al pis superior

Un incendi va cremar ahir la part exterior d’un balcó d’un cinquè pis ubicat al número 124 del gran passeig de Ronda de Lleida però amb sortida a la plaça dels Amics de Lleida. 

El foc, que va poder ser apagat pels Bombers sense que es registrés cap ferit, va cremar un tendal exterior i part del marc de la finestra i va causar també desperfectes al pis superior, segons la Guàrdia Urbana de la ciutat. 

Agents de la Urbana, que van ser els primers a arribar, van fer una primera actuació amb extintors per sufocar les flames.

