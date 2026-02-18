SUCCESSOS
Incendi al balcó d’un pis a Lleida
Un incendi va cremar ahir la part exterior d’un balcó d’un cinquè pis ubicat al número 124 del gran passeig de Ronda de Lleida però amb sortida a la plaça dels ’Amics de Lleida. El foc, que va poder ser apagat pels Bombers sense que es registrés cap ferit, va cremar un tendal exterior i part del marc de la finestra i va causar també desperfectes al pis superior, segons la Guàrdia Urbana de la ciutat. Agents de la Urbana, que van ser els primers a arribar, van fer una primera actuació amb extintors per sufocar les flames.