Un incendi crema unes golfes en un edifici del carrer Boters de Lleida i col·lapsa part de la teulada

Cap persona ha resultat ferida

L'incendi ha afectat les golfes d'un edifici de pisos de quatre plantes.

L'incendi ha afectat les golfes d'un edifici de pisos de quatre plantes.

Lluís Serrano
Publicat per
Actualitzat:

Fins set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat la matinada d'aquest dimecres en un incendi que ha cremat les golfes d'un edifici de pisos situat al número 4 del carrer Boters de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís a les 05.09 hores i a les 05.48 hores han donat per extingit el foc. Cap persona ha resultat ferida però a causa de l'incendi a les golfes ha col·lapsat part de la teulada de l'edifici.

Vídeo: Amado Forrolla

