BOMBERS
Incendi en un local de la Mariola
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al matí en l’extinció d’un incendi en un local del carrer Indíbil i Mandoni, a la Mariola. Van ser alertats a les 10.52 hores i fins al lloc van acudir cinc dotacions. El foc es va produir a l’interior d’un antic rocòdrom on, pel que sembla, s’estaven efectuant treballats de soldadura i es va calar foc a un matalàs. El foc va poder ser ràpidament apagat però el local va quedar ple de fum. No hi va haver ferits ni desallotjats. Al lloc dels fets també va acudir la Guàrdia Urbana i el SEM.