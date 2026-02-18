CIÈNCIA
L’IRB farà onze tallers de divulgació científica per a gent gran de zones rurals
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) farà aquest any onze tallers de divulgació científica per “despertar la curiositat i l’interès” en la ciència en les persones majors de seixanta anys, especialment en entorns rurals. Aquest serà l’eix central del projecte Ciència en ruta, que enguany podrà portar a terme gràcies a una ajuda de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i que en passades edicions va centrar els tallers a donar a conèixer tant la investigació biomèdica com la importància de les dones en l’àmbit científic per tota la província. “La proposta consisteix en tallers pràctics i científics dirigits a persones de més de 60 anys que tindran lloc en espais comunitaris com centres de dia, centres cívics, biblioteques o espais de salut en diverses poblacions rurals i semirurals de Lleida,” va explicar Sara Salvany, una de les investigadores de l’IRB que lidera el projecte. Cada taller tindrà una durada d’hora i mitja i tractaran temes com la memòria, com canvia el cervell amb l’edat, la genètica o el funcionament del sistema circulatori, entre d’altres.