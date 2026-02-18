SALUT
Sanitaris de l’Arnau denuncien limitacions en les ofertes de formació
Desenes de sanitaris es van concentrar ahir a les portes de l’Hospital Arnau de Vilanova per demanar la derogació del protocol de compensació horària de les seues 40 hores anuals de formació, que “limita greument el nombre de proveïdors, establint de facto els del mateix hospital, d’una qualitat dubtosa, com els únics susceptibles de ser compensats”, va denunciar Sergi Bertran, militant de CGT i auxiliar d’infermeria a l’hospital.