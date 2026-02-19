CERTÀMENS
‘Cites’ exprés amb 40 empreses per cobrir 100 llocs de treball a FormaOcupa
El saló de l’FP i l’ocupació se celebra els dies 26, 27 i 28 i espera 5.000 visitants
El saló de la formació i l’ocupació, FormaOcupa, se celebrarà els propers dies 26, 27 i 28 a la Fira de Lleida i inclourà per primera vegada speed job dating, és a dir entrevistes ràpides amb empreses. En concret, divendres de 10.00 a 13.00 hores més de 40 firmes líders en els seus sectors entrevistaran candidats per cobrir més de 100 llocs de treball. Les persones interessades poden consultar les ofertes laborals i demanar cita a www.formaocupa.com o també es pot entregar el currículum a la fira. Per exemple, ofereixen llocs de treball Vall Companys, Ingroup, Imago, bonÀrea, Borges, Actel, Group Saltó, Lleida.net, Aspid o Cafès Batalla. Requereixen operaris de magatzem, informàtics, tècnics de qualitat, enginyers sèniors, veterinaris de producció animal, vigilants de seguretat, responsable de compravendes d’oleaginoses, teleoperadors, carreters o soldadors, entre altres perfils.
Dissabte es preveu una jornada d’orientació acadèmica, laboral i d’emprenedoria. Així mateix, durant els tres dies centres i entitats mostraran les seues titulacions de Formació Professional, que estan en auge. El director general d’FP, Ricard Coma, va afirmar que entre 2021 i 2025 han augmentat un 10% les places i va detallar que a Lleida 20 centres ofereixen més de 8.500 places de primer de cicles d’FP bàsica, de grau mitjà i de superior corresponents a prop de 180 títols de 23 branques diferents.
FormaOcupa obrirà de 9.30 a 19.00 hores el dia 26 i el 27 i 28, de 9.30 a 14.00 hores. L’entrada és gratuïta i s’esperen uns 5.000 visitants.