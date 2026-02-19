TRIBUNALS
Un exempleat del Pla Iglú evita la presó per abusos a l’avalar indemnitzacions la Paeria
Per tocaments a una usuària i a una treballadora. L’ajuntament, que n’és responsable civil subsidiari, va consignar prèviament els diners, per si l’acusat no rescabala les víctimes
L’Audiència de Lleida va condemnar ahir al matí in voce a dos anys de presó un extreballador del Pla Iglú de la Paeria per tocaments a una usuària i a una treballadora d’aquesta iniciativa municipal, que s’activa a l’hivern per atendre persones sense llar o en situació de vulnerabilitat davant del fred extrem. Al condemnat se li va aplicar la circumstància atenuant de reparació del dany –que va evitar una pena major i va permetre la seua suspensió– perquè la Paeria, com a responsable civil subsidiària, havia consignat judicialment abans de la vista oral 26.600 euros per fer front a una eventual indemnització a les víctimes que, finalment, es va fixar en 4.000. Aquest fet ha evitat l’ingrés a presó del condemnat (les penes de dos anys no s’han de complir si no es té antecedents) perquè se li ha aplicat la circumstància atenuant de reparació del dany. Perquè s’apliqui aquest atenuant, l’acusat ha d’haver indemnitzat les víctimes, la qual cosa haurà de fer en l’execució de la sentència. En el supòsit que en aquest tràmit s’acrediti que l’acusat és insolvent, les víctimes seran indemnitzades amb els diners consignats per la Paeria com a responsable civil subsidiària. Per això el jutjat entén que la indemnització està garantida, per la qual cosa aplica la circumstància atenuant de reparació del dany.
Els fets van passar entre el novembre del 2022 i el març del 2023 al pavelló habilitat a Fira de Lleida. La denúncia es va presentar l’octubre del 2023, quan l’ara condemnat ja no treballava per a la Paeria al tenir un contracte temporal específic pel Pla Iglú. El judici celebrat ahir va ser per conformitat després de l’acord assolit entre la Fiscalia –que només acusava per la usuària, feia una petició de tres anys i mig de presó i considerava la Paeria responsable civil subsidiària–, l’acusació particular –que feia una petició de 12 anys per les dos denunciants–, els serveis jurídics de l’ajuntament i la defensa. Se’l va condemnar a dos anys de presó i a cinc de llibertat vigilada per dos delictes d’agressió sexual. També se li va imposar una ordre d’allunyament de 300 metres i la prohibició de comunicar-se amb les víctimes.
L’ajuntament diu que “actua per protegir les víctimes”
L’ajuntament va explicar ahir després de transcendir el cas que com a responsable civil subsidiari, actua “per protegir les víctimes, no per evitar cap condemna”. “Per aquesta raó es van avalar les possibles indemnitzacions que assumirà en cas que l’acusat acrediti insolvència”, va afegir. El consistori va explicar que “en el moment d’executar la sentència, si el condemnat es declara insolvent, l’ajuntament assumeix subsidiàriament la indemnització, com marca la normativa vigent sobre responsabilitat civil subsidiària.” També va afirmar que “des del primer moment en què es van conèixer els fets, la Paeria va activar el protocol i va adoptar totes les mesures preventives i disciplinàries previstes. L’objectiu ha estat, en tot moment, garantir la protecció de les víctimes, evitar riscos i actuar amb la diligència més estricta”. Així mateix, va especificar que “el treball fet per la Paeria i les advocades de les víctimes ha permès assolir dos condemnes per agressió, la qual cosa reforça la seua credibilitat i reconeixement. El pacte de condemna protegeix les víctimes i evita la revictimització”.