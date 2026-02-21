Debut de l’Orfeó Català i el Cor del Palau de la Música als EUA
LA Phil amb Dudamel i el lleidatà Xavier Puig
L’Orfeó Català, dirigit pel lleidatà Xavier Puig, i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana tenien previst participar ahir divendres (matinada d’avui a Espanya) en la Missa Solemnis de Beethoven al Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, juntament amb l’Orquestra Filharmònica de la ciutat californiana (LA Phil), dirigida pel veneçolà Gustavo Dudamel. Un concert que es repetirà avui i demà, amb entrades esgotades, en el comiat de Dudamel al capdavant d’aquesta formació després de més de quinze anys. També és històric per a l’Orfeó, en el seu debut als Estats Units, interpretant més una de les obres més complexes del repertori simfònic coral. Va ser el primer cor espanyol que va interpretar la Missa Solemnis el 1927, commemorant aleshores el centenari de la mort de Beethoven.