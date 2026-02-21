Lleida impulsa la 13a Jornada Dones i Emprenedoria per visibilitzar el talent femení
Entrevistes, taula rodona i networking per impulsar el talent femení a Lleida.
L’Ajuntament de Lleida organitza una nova edició de la Jornada Dones i Emprenedoria amb la voluntat de donar visibilitat al talent femení com a motor empresarial i social, donar veu a professionals i directives del territori i generar un espai de trobada orientat al creixement personal i professional. Enguany, la iniciativa celebrarà la seva tretzena edició el pròxim 3 de març al Cafè Teatre de l’Escorxador.
L’activitat té per objectiu posar en valor el talent femení com a impulsor del desenvolupament econòmic i social, visibilitzar professionals directives i emprenedores i donar a conèixer les seves experiències i trajectòries. A més, la jornada pretén fomentar el debat sobre l’emprenedoria i el lideratge en femení, crear un espai d’intercanvi d’idees i aprenentatges entre dones amb projectes consolidats o emergents, estimular noves col·laboracions i oportunitats i reforçar la xarxa d’emprenedores lleidatanes.
La jornada començarà a les 19.00 h amb l’entrevista “La força de les dones directives” a Marta Cervós Cortina i Lídia Simón Canut, que parlaran sobre lideratge i gestió en l’àmbit directiu. A les 20.00 h hi haurà una taula rodona amb emprenedores lleidatanes —Natàlia Virgili Ribera, Laura García Arufat i Iana Gruzinenko— compartint les seves experiències i reptes. L’acte finalitzarà amb un espai de networking per fomentar col·laboracions i noves oportunitats.