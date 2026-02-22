SUCCESSOS
Dos ferits en una nova baralla al Barri Antic
Ahir, de matinada, al carrer Sant Martí. Dos joves van ser evacuats al CUAP de Prat de la Riba i no hi va haver detinguts
Una tercera baralla en poques hores al Centre Històric es va saldar amb dos joves ferits i evacuats al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba amb lesions al nas i a l’oïda. Els Mossos d’Esquadra van confirmar que van rebre l’avís cap a les 3.00 hores per una baralla entre diverses persones, sense especificar el nombre, al carrer Sant Martí. Fins al lloc es van activar diverses patrulles, que a l’arribar només van trobar els dos joves ferits. Van rebre una primera assistència sanitària al lloc i després van ser evacuats pel SEM al CUAP. Fonts policials van assenyalar que no s’havia trobat els autors i que, de moment, no hi havia persones detingudes.
Es dona la circumstància que era la tercera baralla que es registrava al barri en poques hores. La tarda de divendres, cap a les 17.00 hores, els Mossos i la Guàrdia Urbana van ser alertats per una baralla entre dos grups a la plaça del Dipòsit. A causa de l’aldarull, tres persones van resultar ferides. Una d’elles va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova “amb el cap obert”. Hores després, cap a les deu de la nit, es va produir una altra baralla entre dos grups amb unes 60 persones implicades, segons fonts pròximes. També portaven pals, ganivets llargs i armes blanques. Els agents fins i tot van decomissar una espasa. Cap al lloc es van traslladar més patrulles, que ja eren presents a la zona per la primera baralla. Els implicats fins i tot havien preparat munts de pedres amb restes de runa i altres objectes per llançar-se’ls entre si. La setmana passada ja es va registrar un incident similar al barri, amb un jove ferit a la cara.
Per la seua part, els veïns del barri denuncien que aquest tipus d’incidents es produeixen de forma habitual i reclamen un reforç en la seguretat.
Per una altra banda, una dona va ser arrestada divendres a la plaça dels Gramàtics pel furt d’un telèfon mòbil. Fonts policials van assenyalar que la víctima havia presentat una denúncia i els agents van poder localitzar la presumpta autora dels fets.