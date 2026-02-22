MOBILITAT
Entra en funcionament la línia de bus nocturn
La Paeria va posar ahir en marxa la nova línia d’autobús urbà nocturn, l’N1 Mangraners-Secà-Balàfia, destinat a reforçar una mobilitat més segura i sostenible durant la nit. Aquesta línia, que estarà operativa tots els dissabtes de l’any, a més de dates assenyalades com les festes de la ciutat o l’Aplec del Caragol, comença a funcionar a les 22.50 hores des de la plaça de Ricard Viñes amb una freqüència de 30 minuts fins a les 4.50 hores. Circula pel centre de la ciutat, Balàfia, el Secà de Sant Pere, Cappont, la Bordeta i els Mangraners, amb múltiples parades, amb algunes de properes a discoteques com Biloba. Com a novetat tecnològica, els vehicles incorporen càmeres de videovigilància.
La Paeria ja va engegar un autobús nocturn, molt reivindicat, durant les festes del 2024 i del 2025 de forma pilot i va tenir molt bona acollida.