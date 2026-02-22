L’Animac celebra 30 anys consolidant-se com a referent internacional de l’animació
L'acte ha programat més de 230 obres, amb 12 estrenes mundials, 11 internacionals, 55 a l’Estat i 39 a Catalunya
La 30a edició de l’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, tanca amb la sensació d’haver reforçat el seu paper com a punt neuràlgic del sector. Organitzada per l’Ajuntament de Lleida del 19 al 22 de febrer, la cita ha evidenciat que, tres dècades després de la seva creació, l’esdeveniment ha superat la dimensió d’aparador cinematogràfic per convertir-se en un espai de connexió global, incubadora de projectes i plataforma d’impuls per al talent emergent.
La directora del certamen, Carolina López, ha remarcat l’impacte de les activitats professionals —masterclass, conferències i trobades— i especialment la vitalitat de l’Incubator, que ha propiciat contactes clau i ha obert vies de col·laboració. “L’Animac és un entorn proper, on creadors joves poden dialogar directament amb figures de referència internacional”, ha subratllat, tot destacant la generositat dels convidats a l’hora de compartir processos creatius.
Entre els noms destacats d’aquesta edició hi ha el productor letó Ron Dyens, guardonat amb l’Oscar per la pel·lícula Flow; la cineasta irlandesa Nora Twomey, cofundadora de Cartoon Saloon i Premi Honorífic; el director francès Sébastien Laudenbach, que ha presentat en primícia el projecte en curs Viva Carmen (2026); i l’alemany Andreas Hykade, distingit amb el Premi Animation Master.
Com a novetat, el certamen ha estrenat el Premi Incubator, dotat amb 2.000 euros gràcies al suport de la Fundació de les Arts de Lleida, amb la voluntat de reforçar l’acompanyament a projectes en fase de desenvolupament, producció o postproducció. Aquesta iniciativa referma l’aposta de l’Animac per anar més enllà de la projecció de films i esdevenir motor actiu del sector.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha qualificat la Mostra d’“inspiració per als futurs talents” i ha remarcat que l’impacte del festival s’estén més enllà dels dies presencials. Els més de 25.000 assistents podran continuar gaudint de continguts a través de la plataforma Filmin i de diverses exposicions que romandran a la ciutat: les instal·lacions de Hamill Industries al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida (Morera), els dibuixos de Julia Ocker al Centre d'Art La Panera i una mostra retrospectiva a l’Espai Cavallers amb artistes que han creat la imatge gràfica del festival al llarg dels anys.
En xifres, l’Animac ha programat més de 230 obres, amb 12 estrenes mundials, 11 internacionals, 55 a l’Estat i 39 a Catalunya, així com 59 primeres pel·lícules. Les activitats paral·leles han sumat 1.017 participants, mentre que 12.257 alumnes han assistit a sessions escolars, consolidant el compromís educatiu. L’Incubator ha rebut 111 projectes de 14 països i n’ha seleccionat 12, i l’àmbit professional ha comptat amb 60 acreditats PRO i 569 estudiants del Campus provinents de 24 centres formatius.
La clausura tindrà lloc aquesta tarda amb el lliurament del Premi Trajectòria a Montxo Algora, fundador i director d’ArtFutura, referent en la difusió de la cultura digital contemporània a l’Estat. La seva trajectòria, vinculada a la intersecció entre art i tecnologia, simbolitza l’esperit d’un festival que mira cap al futur i explora els límits del llenguatge audiovisual.
La Mostra compta amb el suport de CaixaForum Lleida, la Fundació de les Arts de Lleida, el Ministerio de Cultura (ICAA), la Diputació de Lleida (IEI) i l’ICEC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.