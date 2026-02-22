“El Nene de la Vega” porta a Lleida el seu projecte musical per a la salut de les persones grans
El músic Alejandro Luaces, conegut com “El Nene de la Vega”, presentarà demà dilluns 23 de febrer a les 16 h a la seu de la Creu Roja de Lleida (C/ Henri Dunant, 1) el seu nou projecte “En modo mayor: la música com a actiu de salut des del salubrisme. Cultura que cuida”.
L’activitat, enmarcada dins de la gira estatal que culmina a Lleida, proposa un espai lúdic, festiu, reflexiu i reivindicatiu, on la música servirà com a marc de trobada i eina de treball amb les persones majors dels barris. Durant la sessió participativa, els assistents faran un recorregut per la música popular i tradicional, vinculant-la amb les històries de vida dels participants.
Luaces, també professor de secundària i mestre de conservatori, és postgraduat en Salut Mental Col·lectiva i membre de la Societat Espanyola de Gerontologia i Geriatria (SEGG) i de la FEARP. A més, coordina “El Cor del Barri” a Zaragoza, col·laborant amb associacions veïnals per fomentar la salut i la participació comunitària a través de la música.
Aquest projecte aposta per la confiança, l’autenticitat analògica i l’artesania musical com a eines de salut, implicant institucions culturals i sanitàries, ajuntaments i teixit associatiu.