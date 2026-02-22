BARRIS
Nova plataforma per “redefinir” el hub de Balàfia
Més de 40 veïns del barri demanen baixar a la meitat les places de l’‘alberg’. Es desmarquen dels que s’hi oposen frontalment
Més de 40 veïns de Balàfia ja s’han adherit a una nova plataforma veïnal anomenada Balàfia Plataforma Cívica que va nàixer formalment fa menys de dos setmanes amb el primer objectiu de “redefinir” el projecte del hub cívic projectat a l’antiga escola del barri, on (entre altres serveis) es preveu un allotjament temporal per a persones sense llar.
Dos dels seus portaveus, Josep Ramon Canadell i Martí Masip, van explicar que “no som contraris al hub”, sinó que “ens oposem al fet que només es reservin 500 dels 2.500 metres quadrats per a usos veïnals en un barri amb tanta falta d’espais per a nens, joves i gent gran”. Així, consideren que l’alberg hauria de tenir aproximadament la meitat de les 30 places previstes, fet que permetria “repensar i resituar” altres serveis. Es desmarquen d’aquesta manera dels veïns que han protagonitzat diverses manifestacions i també s’han constituït en una plataforma (Balàfia Participa) per intentar paralitzar el projecte.
Així mateix, Canadell i Masip van lamentar la “falta de participació real dels veïns del barri” en el plantejament del projecte del hub, per la qual cosa sol·licitaran reunions per impulsar una revisió.
Pel seu costat, la Paeria està portant a terme reunions individuals amb veïns per informar sobre el projecte i una bustiada amb un tríptic que n’informa.