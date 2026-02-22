La Paeria i el Casal d’Amistat amb Cuba impulsen una recollida solidària per a la població cubana
La Regidoria de Cooperació, juntament amb el Casal d’Amistat amb Cuba de Lleida, posa en marxa una campanya de recollida de material per donar suport a la població cubana, que es troba en una situació d’extrema vulnerabilitat a causa del bloqueig imposat pel govern dels Estats Units.
La iniciativa començarà el 23 de febrer i finalitzarà el 9 de març. La recollida es farà als centres cívics de Balàfia, Bordeta, Centre Històric, Democràcia, Mangraners, Mariola, Pardinyes, Raimat, Secà de Sant Pere i Sucs, dins l’horari habitual.
S’hi podran aportar medicaments i material sanitari amb data de caducitat llarga, llet en pols i aliments enllaunats, productes d’higiene, cadires de rodes, crosses, caminadors, bicicletes i roba d’abric. Tot i que habitualment es recomanen aportacions econòmiques, en aquest cas es tracta d’un bloqueig de materials que impedeix que el subministrament arribi a l’illa.
Amb aquesta acció, la Paeria expressa la seva preocupació per la greu crisi humanitària que pateix la població cubana, marcada per una inflació desmesurada, apagades constants i manca de combustible.