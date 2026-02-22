PARTITS
Palau proposa abaixar impostos i agilitzar llicències per pal·liar la falta d’habitatges
El PP va reunir un centenar de persones ahir en una jornada sectorial d’habitatge celebrada al Museu Morera en la qual el portaveu municipal del partit, Xavi Palau, va plantejar “incentius fiscals per a les bones iniciatives vinculades a objectius públics”, així com la creació d’una oficina antiokupa i una “gran injecció econòmica per reforçar l’àrea d’Urbanisme” per agilitzar llicències. Va assegurar que “les persones volen un canvi de rumb cap a la dreta”.
A l’acte va assistir el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va assenyalar que “els drets a l’habitatge i a la propietat privada són compatibles, però per garantir-los un no pot trepitjar l’altre”. També va comptar amb el diputat popular Sergio Sayas, que va valorar que els governs d’esquerres “busquen qualsevol excusa per culpabilitzar els propietaris de les seues responsabilitats”.
La jornada va arrancar amb un debat moderat per la diputada Montse Berenguer amb els presidents dels principals col·legis professionals del sector. El dels API, Josep Maria Esteve, va demanar limitar les zones tensionades “on es requereixin amb sentit comú”. El del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente, va sol·licitar “posar en disposició sòl ja urbanitzat disponible per edificar”. La seua homòloga de l’Associació de Promotors i Constructors de Lleida, Montse Pujol, va valorar que hi ha “molta normativa excessiva que encareix l’habitatge”, mentre que el de la patronal COELL, Josep Maria Gardeñes, va demanar baixades d’impostos perquè “ens sentim atapeïts”.