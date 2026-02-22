La Seu d'Urgell, amb una desena d’obres, vol augmentar l’art urbà
La Seu d’Urgell exhibeix en la seua trama urbana una desena d’escultures, la majoria de pedra o ferro, encara que la voluntat del consistori és incrementar-ne el número, informa C. Sans. La més espectacular per la seua mida és la imponent Porta de la Seu, una obra de l’any 1999 de 6 x 7,6 metres, de l’escultor de la Cerdanya Ernest Altés, que marca l’entrada a la ciutat pel Portal de Cerdanya. Una altra peça del mateix escultor es troba en ple centre de la capital de l’Alt Urgell. Inaugurada el 2021, ret homenatge a l’expresident de la Generalitat Lluís Companys i es va instal·lar al centre de la rotonda de les Monges. Consta de dos elements bàsics: un bloc de pedra tallat a quatre parts i un enreixat de vuit barrots de ferro, en forma d’U, “com a símbol de les presons que no van aconseguir doblegar la fermesa i les conviccions del president”, en paraules de l’escultor.
D’altra banda, una de les peces artístiques que es poden veure recorrent el Parc Olímpic del Segre és l’escultura Atleta en repòs, un nu masculí que simbolitza la preparació física i la bellesa del cos en l’esport.
Destaca també el claustre modern del parc del Valira, dissenyat per l’escriptor i urbanista local Lluís Racionero. Inaugurat el 1990, és una rèplica del claustre de la catedral de la Seu, però els capitells tallats en pedra són escultures de referents contemporanis com actors, polítics o futbolistes, tot i que també destaca la presència de Franco, Hitler i Mussolini. Després de diversos actes de vandalisme i estar tancat durant 3 anys, l’ajuntament el va reobrir al públic el 2019. L’altra entrada de la Seu d’Urgell també compta amb l’atractiu de 20 escultures d’imatges vinculades amb el formatge.
I la plaça de les Monges està vigilada per una escultura de ferro en homenatge als gegants de la Seu.