Contraban d'angules a Lleida: set acusats jutjats per tràfic il·legal cap a Àsia
La Guàrdia Civil va confiscar 191 quilos d'angules valorats en 813.000 euros. Sis dels processats resten en presó preventiva
Set presumptes membres d'una organització criminal seran jutjats a l'Audiència de Lleida els propers 1 i 2 de juliol, acusats de contraban d'angules vives cap a països asiàtics. La Fiscalia reclama penes de fins a 7 anys i 3 mesos de presó per delictes de contraban, tràfic d'espècies amenaçades i pertinença a grup criminal. Durant la investigació, els agents van confiscar poc més de 191 quilos d'aquesta espècie protegida, amb un valor de mercat que s'eleva a 813.000 euros.
El grup adquiria les angules a Portugal i les transportava fins a una nau de Tàrrega que havien llogat expressament per a l'activitat il·lícita. Posteriorment, el producte s'empaquetava en una instal·lació del Prat de Llobregat, camuflant-lo sota la denominació d'altres productes per evitar controls. Finalment, exportaven les angules cap a mercats asiàtics obtenint-ne beneficis econòmics substancials. Segons el ministeri públic, l'organització operava amb una clara estructura jeràrquica i jerarquitzada.
Sis dels set processats romanen en presó preventiva des de fa dos anys. Atès que el termini màxim de presó preventiva venç aviat, l'Audiència de Lleida ha celebrat aquest dimecres una vista per determinar si la mesura es prorroga o se'ls concedeix la llibertat provisional fins al judici. La Fiscalia ha defensat la continuïtat del tancament al·legant l'existència d'indicis "sòlids" que els assenyalen com a presumptes autors dels delictes.
Risc de fugida i reincidència delictiva
El ministeri públic ha argumentat que persisteix intacte el risc de fugida dels processats, tenint en compte la gravetat de les penes sol·licitades. La fiscal ha subratllat el perill que tornin a delinquir, ja que "no se'ls coneix cap altra activitat laboral" i el presumpte contraban d'angules havia estat durant anys el seu modus vivendi. "Tenen prou suport econòmic per continuar l'activitat o finançar la fugida", ha defensat l'acusació pública, afegint que "tots tenen una gran mobilitat" i són originaris de països d'on resultaria molt difícil aconseguir una hipotètica extradició.
Estructura jeràrquica de l'organització criminal
Segons la Fiscalia, el líder de l'organització s'encarregava de gestionar les despeses i els diners destinats a l'activitat delictiva. Un segon individu desenvolupava funcions logístiques per garantir el funcionament de la xarxa. Els altres processats, assegura l'acusació pública, realitzaven el transport de les angules des de Portugal, el manteniment i vigilància de la nau de Tàrrega, actuaven com a mules o subscrivien els contractes de lloguer dels vehicles i immobles utilitzats per a l'operació.
Per la seva banda, les defenses han valorat que la presó provisional s'ha portat al límit i han sol·licitat a l'Audiència que els deixi en llibertat amb mesures cautelars alternatives. Entre altres opcions, els lletrats han proposat el pagament d'una fiança, la retirada del passaport, compareixences periòdiques als jutjats o polseres telemàtiques per controlar-ne els moviments. Les defenses, que fa setmanes ja van explorar un pacte amb la Fiscalia per condemnar-los a un màxim de 3 anys, no aprecien cap risc de destrucció de proves ni de reiteració delictiva.