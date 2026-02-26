“Absoluta normalitat en la situació”
Els informes i cables policials descriuen una plàcida situació a Lleida el 23F i els dies següents. El trànsit va ser fluid en els passos fronterers del Pirineu lleidatà
“Absoluta normalitat en la situació de les forces armades i cossos de seguretat de l’Estat; així mateix, la normalitat és absoluta en els mitjans i grups polítics”, assenyala l’apartat que dedica a Lleida l’informe que la Prefectura Superior de Policia de Catalunya va remetre al ministeri de l’Interior, i que aquest va desclassificar ahir, sobre com havien transcorregut les hores següents a la presa del Congrés pels guàrdies civils comandats pel tinent coronel Antonio Tejero.
“L’ambient laboral i de carrer també és d’absoluta normalitat”, afegeix el document, que explicava com també “en l’àmbit sindical es manté la tranquil·litat”, fins al punt que la direcció local de Comissions Obreres anava a desconvocar l’assemblea que preveia celebrar la tarda del dia 24.
Lleida ni tan sols apareix als informes dels dos dies següents, una cosa que no deixa de resultar xocant en una de les ciutats de tot l’Estat on més implantació i presència de carrer mantenien les organitzacions d’ultradreta i en una demarcació en la qual sovintejaven els camps d’entrenament de les guerrilles urbanes feixistes.
Els tèlexs, que són una espècie de telegrames mecanografiats, que la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida va remetre al seu comandament central tampoc ressenyaven incidències de consideració més enllà de la declaració, tot just dos hores després de l’assalt al Congrés, de l’“estat d’alerta del pla permanent de seguretat i protecció” per part del governador civil, José Martí Martín, que amb prou feines feia tres mesos que era al càrrec. També es va formar una Junta d’Ordre Públic.
Els llocs fronterers, Les i Bòssost amb França i la Farga de Moles amb Andorra, també notificaven que “la normalitat era absoluta”, que no havien detectat “augments de trànsit” i que “no es registren retencions de vehicles tampoc” ni “s’adopten mesures especials” en els passos.