TRIBUNALS
Acusen un excap policial a Lleida de guerra bruta contra Podem
Demanen imputar José Manuel García Catalán, fins fa poc comissari i que es va jubilar recentment. Va dirigir la UDEF i es va reunir amb un exministre de Chávez
Podem ha demanat a l’Audiència Nacional que imputi José Manuel García Catalán, que fins fa uns mesos va ser el comissari provincial de la Policia Nacional a Lleida i que ara s’ha jubilat, per la seua presumpta implicació en la guerra bruta contra el partit quan era el cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), segons va informar eldiario.es. El cas l’investiga el jutge Santiago Pedraz.
García Catalán hauria participat el 2016 amb altres comandaments del cos en un encontre amb un exministre d’Hugo Chávez a Nova York, Rafael Isea, antic titular de Finances a Veneçuela, perquè avalés un document amb què poder atribuir als fundadors de Podem un suposat delicte fiscal. Hi ha un enregistrament sobre la reunió.
El viatge dels tres comandaments a Nova York és objecte de la investigació que se segueix al Jutjat de Santiago Pedraz contra l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i diversos comandaments integrants de la brigada política del PP. Un dels participants a la reunió, José Ángel Fuentes Gago, ja està imputat en la causa. Dels altres dos, el llavors cap de la UDEF, José Manuel García Catalán, i una subinspectora que els acompanya, Podem acaba de sol·licitar la seua imputació, abans que prescriguin els presumptes delictes que van cometre. El jutjat no va admetre fa uns anys la imputació de García Catalán i altres persones.
Maniobres policials
El jutjat de Pedraz prova d’aclarir les maniobres policials contra Podem, principalment en el primer semestre del 2016, quan el partit tenia possibilitats d’arribar al Govern espanyol i les investigacions prospectives i presumptament il·legals contra la formació política es van disparar des del ministeri de l’Interior.
L’acusació de Podem considera que en el viatge a Nova York es va incórrer en els delictes de falsedat en document públic, prevaricació, malversació de fons públics, revelació de secrets i organització criminal.
La Policia Nacional de Lleida va declinar ahir fer una valoració i va recordar que García Catalán s’ha jubilat. De moment, l’excap policial a Lleida ha declarat com a testimoni en la causa.