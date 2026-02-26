MOSSOS
Detingut per violació l’home apunyalat a l’entrecuix per una dona
Ella, també arrestada, en llibertat amb càrrecs
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual l’home de 52 anys que va resultar ferit diumenge a la tarda per una dona que li va clavar un ganivet a l’entrecuix quan mantenien una relació sexual, com va avançar SEGRE ahir. La dona, que va ser detinguda aquell dia per un delicte de temptativa d’homicidi, va explicar posteriorment que havia atacat l’home perquè ella s’havia negat a endurir la pràctica sexual amb l’ara arrestat i ell havia continuat. Per la seua part, la dona va quedar dimarts en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició al jutjat de guàrdia de Lleida, segons van informar ahir fonts judicials.
Els fets van ocórrer a mitja tarda de diumenge en un habitatge d’Alcalde Porqueres. Una dona va trucar al 112 alertant que s’havia trobat un home ferit i ensangonat. Al lloc van acudir el SEM i els Mossos d’Esquadra. La versió inicial de la dona no va convèncer els agents, que li van fer diverses preguntes. Va acabar admetent que l’havia apunyalat. Una vegada a comissaria, va afegir que ambdós havien begut alcohol d’alta graduació i mantingut una primera relació sexual consentida però que l’home va voler endurir la pràctica sexual, ella no va voler i, per evitar que continués forçant-la, va agafar una arma blanca i el va apunyalar per desfer-se’n. Davant d’això, el va acabar denunciant per agressió sexual.
Per la seua part, el ferit va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. Tanmateix, dilluns es va escapar del centre hospitalari. Posteriorment, agents el van localitzar a prop de l’habitatge i el van portar de nou a l’hospital. L’home va afirmar als agents que no vol que li passi res a la dona. Ahir va ser detingut.