COMERÇ
Mertxe París és la nova presidenta de Slow Shop Lleida
Fomenta el comerç de proximitat
La llibretera i editora Mertxe París és la nova presidenta de l’associació Slow Shop Lleida, substituint Rosabel Trench. Aquesta entitat, constituïda fa gairebé deu anys, el maig del 2016, aglutina una vintena de comerços i establiments de serveis i el seu objectiu és enfortir el teixit comercial, reivindicar l’emprenedoria, reforçar la sostenibilitat econòmica, humanitzar els barris i potenciar la col·laboració entre professionals. L’associació va assenyalar que aquest relleu persegueix mantenir la tasca de dinamització del comerç de proximitat. París va indicar que assumeix el càrrec “orgullosa per la tasca de les companyes que m’han precedit” i “amb moltes ganes i molta força per continuar defensant el comerç de proximitat i fer de Lleida una ciutat més amable i més humana”. Per la seua part, Trench va agrair “el suport rebut” i va assenyalar que deixa el càrrec “a les millors mans”.