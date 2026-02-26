TRANSPORT
La Paeria insta a usar el pàrquing de Renfe per a l’estació de busos
Habilitarà quatre places per estacionar dos minuts a Pardinyes, al costat de la passarel·la. Informadors a la terminal i urbans per regular el trànsit els primers dies
La Paeria va anunciar ahir que dilluns implementarà “un pla per facilitar l’accés i l’estacionament” a la nova estació d’autobusos, amb motiu de la seua entrada en servei. Per a les persones que vagin en vehicle privat per deixar o recollir usuaris de la terminal, va indicar que habilitarà quatre places d’estacionament, amb un temps de parada màxim de dos minuts, a Roger de Llúria, a Pardinyes, just al costat de l’accés a la passarel·la per als vianants sobre les vies, que a l’altre extrem dona a l’estació.
Va indicar que durant aquests dos minuts el conductor o conductora no podrà abandonar en cap moment el cotxe. No obstant, va destacar que la seua proposta és que s’utilitzi el pàrquing subterrani de l’estació de Renfe, al costat de l’accés al pont de Príncep de Viana, perquè compta amb un total de 531 places i l’aparcament és gratuït durant els primers 15 minuts. En una entrevista a Lleida TV, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va reclamar a Adif que prolongui fins a Pardinyes el túnel d’accés per als vianants a les diferents andanes que hi ha sota les vies per habilitar un nou accés.
Pel que respecta al transport públic, la Paeria va dir que funcionarà a través de les línies d’autobusos L1, L2, L3, L8, L10, L11 i L20, que compten amb les parades Estació de Renfe/Príncep de Viana i Estació de Renfe/Rambla de Ferran.
La Paeria va indicar que el dia de la inauguració oficial, aquest dissabte, i durant els primers dies de servei, hi haurà punts d’informació a l’interior i l’exterior de la terminal, amb persones que facilitaran informació a tots els usuaris sobre horaris, companyies que estan operatives i altres qüestions d’interès. A més, agents de la Guàrdia Urbana reforçaran la regulació del trànsit a tot l’entorn. Cal recordar que tots els autobusos entraran i sortiran per Príncep de Viana, una via que ja està molt congestionada.
Funcionament progressiu
Tal com va informar la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament va assenyalar que dilluns només operaran a la terminal tres companyies de busos: Alsa, Autocars Solé Seró i Autocars del Pla. La resta seguiran al baixador del carrer Saracíbar i s’aniran incorporant de forma gradual.