COMERÇ
La Paeria rep els 7,1 milions per a les obres de l’accés a Promenade
El promotor del parc comercial els ha transferit per desdoblar l’avinguda Víctor Torres. Col·locació de la primera pedra del centre avui a Torre Salses
La Paeria ja ha rebut i incorporat al pressupost del 2026 una transferència de 7.122.540 euros emesa pel promotor de Promenade Lleida per desdoblar l’avinguda Víctor Torres, que donarà accés al futur parc comercial des del centre de la ciutat. En la junta de govern local d’avui està previst aprovar el projecte d’urbanització “i començarà la tramitació per a la licitació i execució”, segons va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va afirmar que aquestes obres avançaran “en paral·lel” a la construcció del centre. Situat en una parcel·la de 50.000 metres quadrats a la zona de Torre Salses, les obres de Promenade comencen avui amb la col·locació de la primera pedra.
L’avinguda Víctor Torres actualment enllaça l’Ll-11 i el carrer Palauet, a la Bordeta, amb un carril per sentit. El projecte preveu allargar-la fins a l’avinguda del Pla d’Urgell, a banda de passar a tenir dos carrils per sentit. Larrosa va explicar que el desdoblament “està previst des de l’any 1999” per obrir una “tercera via” que connecti el centre amb els barris del marge esquerre del riu (al costat de les avingudes de les Garrigues, de l’Estudi General i de Miquel Batllori). “És una oportunitat històrica que podrem portar a terme fruit del conveni urbanístic que hem firmat amb els promotors” de Promenade, va afirmar l’alcalde, que va celebrar que amb el nou accés “els Mangraners i la Bordeta estaran més a prop de Lleida”.
El conveni entre el promotor i la Paeria fixa que el centre tindrà quatre accessos per a vehicles. Tal com es mostra en la recreació virtual, ocuparà els terrenys situats a l’esquerra de la Gran Via dels Mangraners en sentit a la Bordeta.
Serà el primer parc comercial de la ciutat i inclourà un hipermercat (Esclat), un cine (Yelmo), un gimnàs (Fitness Park) i diversos comerços. Entre els confirmats figuren Sakito, Kiwoko, Ilusiona, Sprinteri i Maisons du Monde.
Per la seua part, Pimec Comerç valora que Promenade “no portarà nous consumidors, sinó que els desplaçarà”, cosa que “obligarà a tancar molts comerços”. El seu president a Lleida, Manel Llaràs, explica que “no ens oposem a l’arribada de nova oferta comercial, sinó que s’ubiqui a la perifèria”.
Considera que el pla de l’estació hauria estat una bona opció i que el comerç de proximitat està “preparadíssim” per “afrontar amb solvència” l’arribada de Promenade, però lamenta que l’Eix Comercial “serà una de les zones més castigades”, atès que “la majoria d’establiments seran petits, de menys de 300 metres quadrats, el mateix format de l’Eix”. D’altra banda, valora que “també es ressentirà el comerç dels municipis a la perifèria de Lleida”. La CUP també va criticar ahir aquest centre comercial.