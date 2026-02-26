Protesta contra la presència de l'exèrcit a la fira FormaOcupa de Lleida
El certamen ha obert portes aquest dijous amb la participació de 75 entitats i empreses
La plataforma Desmilitaritzem l'Educació ha protagonitzat un acte de protesta aquest dijous al matí durant la inauguració de la fira FormaOcupa (Saló de Formació i Ocupació) per la presència de l'exèrcit espanyol al certamen, on compta amb un estand informatiu.
El saló arranca aquest dijous a la Fira de Lleida amb la participació de 75 entitats, institucions, centres de formació professional, universitats, acadèmies i empreses amb ofertes laborals, així com organismes que promouen la formació contínua i l’assessorament per a l’autocupació. Estarà obert fins dissabte, avui de 9.30 a 19.00 hores i demà i dissabte, de 9.30 a 15.00.
L’actual edició amplia la seua superfície en dos pavellons i es prolonga fins dissabte al matí per afavorir l’assistència de les persones que treballen però estan interessades en un canvi professional, o de joves que vulguin anar-hi fora de l’horari lectiu.