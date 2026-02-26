UNIVERSITAT
La resiliència d’Ucraïna, exemple per a alumnes de Psicologia de la UdL
Uns 130 estudiants del grau de Psicologia de la UdL es van connectar dimarts en directe amb la Universitat Catòlica d’Ucraïna, a la ciutat de Lviv, coincidint amb el quart aniversari de l’inici de la invasió russa, en una iniciativa promoguda per la professora Olga Malas perquè els futurs psicòlegs poguessin conèixer com la ciència del comportament és un escut imprescindible en contextos de guerra i trauma col·lectiu.
El protagonisme de la sessió, dirigida a Lleida per Silvia Cavalcante, va ser el projecte Poradnya, en el qual aquesta universitat ucraïnesa s’ha posat al servei de la comunitat per atendre veterans de guerra, famílies i estudiants en crisi. Van aportar els seus testimonis els alumnes de màster Mykola Melnyk i Mariia Myrona, que exerceixen com a consultors aplicant fonaments de la teràpia psicodinàmica, i l’alumna de segon curs Kateryna Ivanova, que actua com a mànager de Poradnya, gestionant el suport emocional en temps de guerra. La sessió va acabar amb un col·loqui en el qual es va valorar a la psicologia com una eina de resistència i solidaritat internacional.