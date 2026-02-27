OCUPACIÓ
Tècnics especialitzats de diferents sectors, el perfil més demanat a FormaOcupa
Més de 1.500 joves omplen la fira durant la primera jornada del saló, que compta amb 40 empreses que ofereixen 100 llocs de treball. Entrevisten aspirants i admeten dificultat per trobar personal
El saló FormaOcupa va arrancar ahir la dinovena edició amb més de 1.500 joves que van omplir els pavellons de la Fira a la recerca d’opcions per continuar la seua formació després de l’ESO o optar a una de les cent ofertes laborals que ofereixen 40 empreses de tot tipus: tecnològiques, instal·ladores, comercialitzadores, agroalimentàries, logístiques o de l’àmbit sociosanitari, entre d’altres. Cadascun demana perfils ajustats a les seues necessitats, encara que es repeteix la necessitat de contractar tècnics especialitzats. Els seus responsables admeten que cada vegada costa més trobar aquesta “mà d’obra”, encara que celebren que durant el primer matí del certamen van poder portar a terme desenes d’entrevistes. FormaOcupa continua avui i tanca l’edició demà amb més de vuitanta entitats presents.
“Busquem operaris per al manteniment d’ascensors, i tenim el problema que es necessita un títol que no es convalida amb qualsevol cicle formatiu”, va explicar Maria Rosa Caselles, responsable d’RH d’Ascensors Sales. A Group Saltó demanen “perfils enfocats al manteniment de sistemes microinformàtics, enginyeria informàtica i administratius”, que costen de trobar perquè “molts continuen preferint marxar a l’estranger”, va assenyalar Mònica, encarregada d’RH. Així mateix, “ens costa trobar tècnics especialitzats que tinguin ganes d’instal·lar sistemes de seguretat”, va indicar Leire, de Sic24. Quant a la formació, un dels estands amb més afluència va ser el d’Imatge Personal de l’institut Torre Vicens, on alumnes van practicar pentinats amb assistents. Així mateix, el cartell d’una de les seues estudiants, Ona Fernández, va guanyar el concurs de disseny del consell municipal de l’FP i ocupació. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar “el salt qualitatiu i quantitatiu del certamen, que aquest any incrementa els espais i activitats programades”. N’hi ha un total de 150, entre xarrades, tallers o demostracions. Per part de la Diputació, el vicepresident Jordi Verdú va assenyalar que 2.101 estudiants de deu comarques del pla i el Pirineu visiten entre ahir i avui el saló amb una trentena de busos gratuïts coordinats amb els consells comarcals, gràcies a una inversió de 23.384 euros.
Protesten contra la presència de l’Exèrcit al saló
Una desena de persones d’entitats antibel·licistes i educatives van protestar contra la presència de l’Exèrcit al saló. “Encarna injustament el contrari dels valors que proclama l’administració, és una greu incoherència que hem de denunciar”, van clamar. El seu estand va ser un dels més freqüentats ahir.