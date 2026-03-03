Empreses i agents socials de Lleida presenten projectes de bioeconomia en 'L’Horitzó Lleida 2050 i una Catalunya sostenible'
L’objectiu en aquesta jornada és situar Lleida en el debat econòmic català i reclamar compromís polític i financer
Empreses, institucions i agents socials de Lleida han presentat aquest dimarts projectes vinculats a la bioeconomia, la transició energètica, la gestió forestal i la innovació industrial, que requereixen mobilitzar 200 milions d’euros d’inversió pública i privada, i tindrien un impacte estimat de 314 milions, així com permetrien crear 2.395 llocs de treball.
Ho han fet en el marc de la jornada 'L’Horitzó Lleida 2050 i una Catalunya sostenible', celebrada aquest dimarts a Barcelona i impulsada per la Fundació Horitzons 2050 i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, informa la fundació en un comunicat.
Ha comptat amb la participació del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha assegurat que l’agenda compartida de Lleida és "exemplar" i hauria de fer-se extensiva a la resta del territori català.
El president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, ha afirmat que l’objectiu ha de ser situar Lleida "en el centre del debat econòmic" de Catalunya i reclamar compromís polític i financer.
Per la seua part, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha afirmat que Catalunya només podrà garantir una sostenibilitat real i justa si s’"activa estratègicament" el potencial de la zona de Lleida.
Entre les iniciatives presentades s’inclouen el desplegament de 3 àrees d’activitat econòmica especialitzada en bioeconomia; la creació d’un entorn d’experimentació tecnologia i regulatòria per accelerar biotecnologies; un espai de proves d’indústria 4.0 al Parc Agrobiotech, o un centre de formació en economia verda i una oficina d’atracció de talent.