MOSSOS
Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del barri de la Mariola de Lleida
Els Mossos van detenir el suposat responsable i van decomissar 226 plantes en un escorcoll als Blocs Joan Carles. Fort dispositiu policial per evitar aldarulls
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar aquest dimarts al migdia una plantació de marihuana que van trobar a l’interior d’un pis dels Blocs Joan Carles, a la Mariola. Els investigadors van detenir el presumpte responsable i van decomissar 226 plantes a punt de ser collides i un quilo de cabdells. A més, van desplegar un ampli dispositiu policial per evitar que es produïssin incidents.
L’operació d’ahir va estar dirigida per la Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià. Els investigadors sospitaven que es podia estar conreant marihuana en un pis situat als Blocs Joan Carles, a l’avinguda Pius XII. Durant els últims mesos van fer diverses vigilàncies i dilluns van arrestar el suposat responsable, un veí d’uns cinquanta anys. Ahir al migdia, amb la corresponent autorització judicial, van practicar un escorcoll a l’habitatge, situat en una quarta planta. El pis comptava amb diverses habitacions habilitades per al cultiu de marihuana. Hi van trobar 226 plantes que hi eren a punt de la recol·lecció i un quilo de cabdells. De fet, això va provocar que l’operació es precipités, segons van informar fonts solvents.
A més, van comprovar que aquest habitatge i tres més del bloc tenien la llum punxada. Els investigadors van decomissar la droga així com els aparells per fer funcionar la plantació, com focus i ventiladors. El dispositiu policial va tenir lloc entre les 13.00 i les 15.00 hores i, a més dels agents de l’UI, també van participar antiavalots amb diverses furgonetes i totterrenys dels antiavalots (ARRO) i patrulles de Seguretat Ciutadana. L’operatiu va causar expectació entre els veïns.
El presumpte responsable de la plantació de marihuana va ser arrestat pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Es preveu que passi a avui disposició davant del jutjat de guàrdia de Lleida.