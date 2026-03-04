SEGRE

ECONOMIA

En vigor aquest dijous l’ordenança per agilitzar la instal·lació d’empreses a Lleida

La Paeria respondrà en 10 dies si els projectes són considerats estratègics

La presentació ahir de l’ordenança per atreure inversions. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

La presentació ahir de l’ordenança per atreure inversions. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Sònia Espín
Publicat per
Sònia EspínRedactora de Local

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Demà entrarà en vigor l’ordenança d’Impuls Econòmic per a projectes d’Interés Estratègic Local, que té com a objectiu reduir a la meitat el temps dels tràmits municipals i simplificar la burocràcia per atreure inversions i impulsar la competitivitat del terme de Lleida, fomentar, retenir talent i crear ocupació de qualitat.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que aquesta normativa és pionera en tot l’Estat, i va afirmar que estan “preparats perquè Lleida sigui en els propers anys líder en atracció d’inversions, algunes de caràcter internacional”.

Les empreses interessades han de fer la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Paeria i adjuntar una memòria i la documentació que acrediti que compleix els requisits per ser considerada estratègica (vegeu les claus). El director adjunt de Promoció de la Ciutat, Miguel Luis Lapeña, va assegurar que “en només deu dies” l’oficina Invest in Lleida and Talent decidirà si el projecte s’inclou en aquesta via ràpida o no. Aquest ens està treballant amb 24 projectes amb una inversió global de 172 milions.

Larrosa va indicar que preveuen també convenis amb l’agència de creixement d’empreses de la Generalitat, Acció, i amb la Cambra de Comerç. Va afegir que estan teixint aliances amb Icex (Espanya Exportació i Inversions), els ports de Barcelona i Tarragona i Aeroports de Catalunya.

Les claus

Requisits. Per acollir-se a aquesta ordenança s’ha de presentar un projecte d’implantació o ampliació que afecti una superfície de 5.000 m2, que creï un mínim de 10 llocs de treball i que comporti una inversió inicial d’almenys un milió d’euros. 

Sectors. Seran considerades estratègiques les empreses del sector agroalimentari, farmàcia i salut, automoció, logística i de transport, bioeconomia, transició energètica i sostenibilitat, audiovisual, cultural i de videojocs, entre d’altres. 

Acompanyament. A més d’agilitzar els tràmits burocràtics i reduir els temps a la meitat, preveu acompanyar les empreses en gestions amb altres administracions.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking