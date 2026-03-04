UNIVERSITAT
Tres-cents alumnes interessats en feines de la Fira UdL Treball
Les empreses busquen enginyers i tota mena de professionals qualificats
Tres-cents alumnes de la Universitat de Lleida es van inscriure per participar ahir en la Fira UdL Treball i conèixer de primera mà els 158 llocs de feina que van oferir 137 empreses i entitats. El certamen es va celebrar per primera vegada en quatre campus de manera simultània (Cappont, Agrònoms, Ciències de la Salut i Igualada) i va incorporar, també com a novetat, l’ús de la intel·ligència artificial (IA). Així, els assistents van poder experimentar amb unes ulleres de realitat virtual la sensació d’estar en una entrevista de feina. “Una simulació molt real respecte al que es trobaran els graduats. Un exemple de com hem de convertir la IA en un aliat en els diferents escenaris que tenim”, va afirmar la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells.
Empreses participants van explicar que van acudir-hi a la recerca de professionals de totes les especialitats, des de l’enginyeria d’obra civil a l’agronòmica, passant per psicòlegs o economistes, en funció de les seues necessitats. També van coincidir que resulta complicat trobar personal qualificat.
La rectora va destacar el gran impuls que ha pres aquesta fira des de les 45 empreses que van participar en la primera edició, fa dotze anys. “És una gran oportunitat per als nostres estudiants, gràcies a les empreses per venir a oferir llocs de treball que els puguin interessar”, va indicar, i va subratllar que fomentar la transició dels graduats cap al món laboral “és una funció molt important que hem d’assumir des de la universitat i només es pot aconseguir amb activitats com aquesta si comptem amb la complicitat de les empreses”.